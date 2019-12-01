Sheinbaum consolida la transformación iniciada por AMLO: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:16:28

Morelia, Michoacán, a 1 diciembre de 2025.- A siete años del inicio de la Cuarta Transformación, el diputado Juan Carlos Barragán destacó que el proyecto que comenzó el 1 de diciembre de 2018 con la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hoy vive una etapa de consolidación bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que de acuerdo con el INEGI, entre 2018 y 2024 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en México. La pobreza multidimensional pasó de afectar a 41.9 por ciento de la población en 2018, a 29.6 por ciento en 2024. En términos de pobreza por ingresos, la reducción también fue sustancial.

“Estos resultados demuestran que la transformación sí es para todas y todos, no solo para unos cuantos y que cuando el bienestar se lleva a la gente cambia realidades”, mencionó.

El diputado destacó que estos avances no son fruto de decretos aislados, sino del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía inversiones sociales, políticas de apoyo real, desarrollo comunitario y programas de inclusión construidos mano a mano con las familias.

“La Cuarta Transformación no entiende de privilegios, su razón de ser es garantizar derechos, oportunidades y dignidad. Cada familia, cada comunidad, ha sido parte de este cambio,” afirmó.

Barragán aseguró que la consolidación de este proyecto continuará, y que como representante de Michoacán seguirá impulsando leyes, iniciativas y programas para que el bienestar llegue a cada municipio y rincón del estado.

“Con la presidenta y con la gente, vamos a seguir construyendo un México más justo, más humano y más solidario. Porque gobernar con honestidad no es una promesa, es una responsabilidad cumplida,” concluyó.