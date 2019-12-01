Sheinbaum advierte sanción ciudadana tras rechazo del PT a revocación de mandato

Sheinbaum advierte sanción ciudadana tras rechazo del PT a revocación de mandato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:27:41
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la iniciativa conocida como “Plan B”, aunque sin incluir su principal propuesta: la revocación de mandato prevista para 2027. La exclusión se dio luego de que el Partido del Trabajo (PT) rechazó este punto y, mediante su presión, logró que fuera retirado del proyecto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que si bien la alianza legislativa permitió avanzar en diversas reformas, en este caso “no quisieron votar”, lo cual será sancionado por la ciudadanía.

La tensión política surgió después de que el PT manifestara su disposición a respaldar la mayor parte del Plan B, con excepción del artículo 35 constitucional, al expresar su desacuerdo con la revocación de mandato. El partido calificó esta medida como un posible riesgo democrático.

De acuerdo con la mandataria, la negativa del PT a respaldar este punto tendrá consecuencias en la percepción ciudadana.

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