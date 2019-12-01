Severa crisis de gentrificación en Bernal: Iván Reséndiz 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 09:51:55

Ezequiel Montes, Querpetaro, a 4 de septiembre 2025.- El presidente municipal de Ezequiel Montes, Ivan Reséndiz Reséndiz, confirmó que el Pueblo Mágico de Bernal enfrenta un serio problema de gentrificación que ha elevado significativamente los costos de rentas, productos y servicios, afectando directamente la afluencia turística.

Explicó que este encarecimiento comenzó hace al menos cinco años y aclaró que, contrario a la percepción general, no son principalmente extranjeros quienes adquieren o rentan inmuebles, sino personas de Querétaro y de la Ciudad de México.

“Me preocupa lo elevado de los costos de las rentas, lo que ha encarecido que los productos y servicios que tengamos en Bernal también se encarezcan, y eso obviamente nos impacta al turismo porque no todo el turismo tiene la capacidad económica para pagar”.

Detalló que rentas de locales muy pequeños de 3 x 2 metros cuadrados, alcanzan precios de 10 mil a 15 mil pesos mensuales, niveles considerados excesivos para la zona.

Ante esta problemática, el alcalde reconoció que el municipio no tiene facultades para imponer topes a las rentas, pero adelantó que trabajan en coordinación con propietarios, comerciantes y dependencias federales como la Profeco y el SAT.

“Podríamos hacer el exhorto, pero no es nuestra competencia. Muchos rentan y no están registrados ante Hacienda; es un tema que tenemos trabajando en coordinación”.

Fotografía de Gustavo Trejo.