Sesiona el Consejo Estatal de Protección Civil en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:41:21

Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezó la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde representantes de los tres órdenes de gobierno reiteraron el compromiso de mantener esfuerzos coordinados para detectar y prevenir situaciones que puedan afectar la vida y el patrimonio de las personas.

Durante la sesión de trabajo, el mandatario estatal recordó que la protección civil somos todos, por lo que llamó a las autoridades municipales, estatales y del orden federal a permanecer atentas.

Esto para dar respuesta a la población ante contingencias climatológicas, como las registradas durante semanas recientes.