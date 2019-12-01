Servicios de salud, sin afectaciones por paro sindical, afirma Segob Michoacán

Servicios de salud, sin afectaciones por paro sindical, afirma Segob Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 12:03:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 05 de diciembre del 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que al momento no se han registrado afectaciones a la atención médica en los servicios públicos de salud, esto debido al paro de labores que sostienen tres sindicatos de trabajadores en el estado de Michoacán.

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de la política interna recalcó que se trata de sindicatos que están fuera del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, lo que complica las mesas de diálogo, sumado a la transición al IMSS Bienestar.

Agregó que no se ha pensado en hacer uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes de la avenida acueducto o de las instalaciones del Congreso del estado, pues, dijo, siempre se busca agotar el diálogo con los sectores sociales.

Raúl Zepeda subrayó que mientras la afectación sea administrativa se puede tolerar situaciones como cierre de calles o tomas de instalaciones administrativas, pues la toma de hospitales podría colapsar el sistema de salud.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios