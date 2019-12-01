Sergio Mayer regresa a San Lázaro, ofrece disculpas y genera inconformidad en Morena

Sergio Mayer regresa a San Lázaro, ofrece disculpas y genera inconformidad en Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 19:28:06
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Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El diputado Sergio Mayer retomó sus funciones en San Lázaro tras una ausencia temporal, hecho por el que ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por su decisión.

El legislador reconoció que su salida generó críticas y aseguró que su intención no fue desatender sus responsabilidades, aunque algunos integrantes de Morena consideraron que su actuar no fue acorde con su cargo público.

La polémica ha evidenciado tensiones internas dentro del partido, particularmente en torno al comportamiento y compromiso de sus representantes populares.

El regreso de Mayer se da en medio de cuestionamientos, luego de que se señalara que habría priorizado su participación en un programa de entretenimiento durante el periodo en el que estuvo ausente.

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