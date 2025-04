Serán fichados sin nuevas licencias de construcción los desarrolladores que no entreguen fraccionamientos o condominios al municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 9 de abril de 2025.- Los desarrolladores que no entreguen el fraccionamiento o el condominio al municipio serán fichados por la autoridad municipal para que queden impedidos al no expedirles una nueva una licencia de construcción afirmó Claudio Sinecio Flores, síndico del municipio de Querétaro.

Detalló que, al momento 300 fraccionamientos y condominios no han sido entregados al municipio por lo que están obligados a dotar a los ciudadanos de los servicios básicos.

“Se habla de un número preliminar de 300 desarrolladores que no han hecho la entrega al municipio y que tiene más de 30 años sin hacerlo, pero justo vamos a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Urbano para hacer una revisión y tener un análisis claro y puntual de cuántos fraccionamientos tenemos que no han sido entregados al municipio, cuántos condominios no han sido entregados a la asociación de condóminos (…) y quienes están en trámite o en vías de entregar”.

Por ello, propuso crear el Buró Municipal de Desarrolladores Inmobiliarios en Querétaro, así como los lineamientos que regularían el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de desarrollo urbano, con el propósito de que la propuesta sea considerada por el Cabildo.

“Esta iniciativa responde a los desafíos derivados del acelerado crecimiento urbano en el municipio, donde se han identificado múltiples casos de incumplimiento por parte de desarrolladores inmobiliarios, particularmente en la entrega de infraestructura, servicios y áreas de donación.

Asimismo, plantea soluciones ante la evasión de responsabilidades a través de la creación de nuevas personas morales sin historial visible”.

El Buró, dijo, tendría como objetivo principal clasificar a las personas físicas y morales que gestionen licencias para nuevos desarrollos, de acuerdo con su historial de cumplimiento, mediante una metodología clara y pública. Se contempla un registro obligatorio, una clasificación por criterios de cumplimiento, la publicación periódica del padrón en medios electrónicos y la imposición de responsabilidades solidarias para socios o representantes legales involucrados en empresas con incumplimientos graves.

“Entre los beneficios esperados se encuentran una mejora en la calidad de los desarrollos autorizados, mayor transparencia en el sector inmobiliario y mayor protección para los ciudadanos que adquieren vivienda o invierten en el municipio”.

Detalló que la propuesta establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano tendrá un plazo de 60 días naturales para emitir los lineamientos operativos del Buró, que deberán ser aprobados por el H. Ayuntamiento. Además, se contempla la creación de un Comité Evaluador que supervisará la operación de este nuevo instrumento.

“Con esta iniciativa, se busca que el Municipio de Querétaro fortalezca la planeación urbana y promueva desarrollos inmobiliarios que cumplan con los estándares legales y el compromiso social que exige el crecimiento de la ciudad, en beneficio de las y los queretanos y como respuesta a una problemática que ha afectado durante años a distintas colonias y fraccionamientos”.