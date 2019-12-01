Séptima feria de adopción de la Casita de Frijol: una docena de michis buscan a su Karen o karencio

Séptima feria de adopción de la Casita de Frijol: una docena de michis buscan a su Karen o karencio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:23:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre 2025.- Este próximo domingo, La Casita de Frijol y Tadeo realizará su séptima feria de adopción, donde una docena de michis y lomitos está lista para conquistar corazones y mudarse a un hogar donde el plato nunca esté vacío y las caricias sean ilimitadas.

El encuentro será este  domingo 16 de noviembre, en la calzada Fray Antonio de San Miguel número 173, en el estacionamiento de la institución educativa Nova Spania. 

El horario será de 12:00 a 17:00 horas, tiempo suficiente para que más de una mirada entre humano y michi provoque el clásico“¿y si sí lo adoptamos?”.

Ángeles Rojas, presidenta de la asociación, detalló que todos los animales fueron rescatados de abandono o crueldad y que actualmente se encuentran en excelentes condiciones, con toda la disposición de integrarse a una vida nueva. 

Sus historias son duras, pero sus ganas de amar —y de maullar y ladrar fuerte para llamar la atención— siguen intactas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar
Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Privan de la vida a un joven en la colonia Gene de Zamora, Michoacán
Gabinete de Seguridad federal refuerza coordinación con Michoacán para fortalecer el Plan por la Paz y la Justicia
Más información de la categoria
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Se beneficiarán más de 800 mil estudiantes con becas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Grupo Salinas se defiende ante lo que llama "espuria Suprema Corte"; acudirán ante instancias internacionales para no pagar impuestos
Comentarios