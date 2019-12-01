Séptima feria de adopción de la Casita de Frijol: una docena de michis buscan a su Karen o karencio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:23:59

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre 2025.- Este próximo domingo, La Casita de Frijol y Tadeo realizará su séptima feria de adopción, donde una docena de michis y lomitos está lista para conquistar corazones y mudarse a un hogar donde el plato nunca esté vacío y las caricias sean ilimitadas.

El encuentro será este domingo 16 de noviembre, en la calzada Fray Antonio de San Miguel número 173, en el estacionamiento de la institución educativa Nova Spania.

El horario será de 12:00 a 17:00 horas, tiempo suficiente para que más de una mirada entre humano y michi provoque el clásico“¿y si sí lo adoptamos?”.

Ángeles Rojas, presidenta de la asociación, detalló que todos los animales fueron rescatados de abandono o crueldad y que actualmente se encuentran en excelentes condiciones, con toda la disposición de integrarse a una vida nueva.

Sus historias son duras, pero sus ganas de amar —y de maullar y ladrar fuerte para llamar la atención— siguen intactas.