SENER anuncia 20 proyectos de generación eléctrica; contarán con inversión privada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 11:49:09

Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, informó que se cumplimentaron 20 proyectos de generación de energía eléctrica con inversiones del sector privado.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal detalló que del total de proyectos 15 son de energía fotovoltaica y cinco son de energía eólica.

Además, la secretaría González Escobar indicó que cuatro plantas de ciclo combinado ya se encuentran en marcha, mientras que la planta pendiente en Los Cabos iniciará su proceso en enero de 2026.

De igual forma, la titular de la SENER resaltó que dos nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están destinadas a fortalecer la provisión de energía firme mediante tecnología de ciclo combinado.

Por otra parte, en materia de energías renovables, destacó que la etapa 3 del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco ya está en construcción, y que junto con la etapa previa, contribuirá a incrementar la generación renovable administrada por el organismo federal.