SENER anuncia 20 proyectos de generación eléctrica; contarán con inversión privada

SENER anuncia 20 proyectos de generación eléctrica; contarán con inversión privada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 11:49:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de diciembre 2025.- La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, informó que se cumplimentaron 20 proyectos de generación de energía eléctrica con inversiones del sector privado.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal detalló que del total de proyectos 15 son de energía fotovoltaica y cinco son de energía eólica.

Además, la secretaría González Escobar indicó que cuatro plantas de ciclo combinado ya se encuentran en marcha, mientras que la planta pendiente en Los Cabos iniciará su proceso en enero de 2026.

De igual forma, la titular de la SENER resaltó que dos nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están destinadas a fortalecer la provisión de energía firme mediante tecnología de ciclo combinado.

Por otra parte, en materia de energías renovables, destacó que la etapa 3 del proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco ya está en construcción, y que junto con la etapa previa, contribuirá a incrementar la generación renovable administrada por el organismo federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Capturan a 11 presuntos extorsionadores en Guanajuato; les aseguran armas, dinero y mensajes amenazantes
Más información de la categoria
Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Comentarios