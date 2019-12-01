Senadora de Morena busca que Aeroméxico explique cambios en acceso a salas VIP

Senadora de Morena busca que Aeroméxico explique cambios en acceso a salas VIP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 18:05:51
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Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, anunció que solicitará una reunión con Aeroméxico y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que la aerolínea explique los cambios en el acceso a sus Salones Premier.

Desde septiembre, la empresa retiró este beneficio a los pasajeros que viajan en Clase Premier en vuelos nacionales, una medida que generó críticas por parte de la legisladora.

A través de redes sociales, Mícher expresó su molestia por las nuevas condiciones del servicio y cuestionó el precio de los boletos, así como la falta de escaleras eléctricas para abordar los aviones y de paraguas para proteger a los pasajeros cuando llueve. También criticó el video de bienvenida del propietario de la compañía, al considerar que parecía una burla.

Ante esta situación, la senadora adelantó que buscará reunirse con representantes de Aeroméxico para conocer las razones detrás de sus nuevas políticas y pedir explicaciones sobre los cambios en los servicios que reciben sus pasajeros.

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