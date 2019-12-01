Senador Pablo Angulo denuncia ante la ONU crisis de desapariciones en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 16:44:33

Ciudad de México, 21 de abril de 2026.- El senador del PRI, Pablo Angulo, informó que entregó una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta México.

En el documento, el legislador expone que en el país se registran más de 133 mil personas desaparecidas, situación que calificó como una problemática grave que afecta a miles de familias.

Asimismo, señaló una presunta omisión por parte del gobierno ante el dolor de quienes buscan a sus seres queridos. “Entregué una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que expongo la enorme crisis de desapariciones que vive nuestro país, con más de 133,000 personas desaparecidas”, indicó.

El senador añadió que, desde el grupo parlamentario del PRI, continuarán alzando la voz para visibilizar este problema. También expresó su respaldo a las madres buscadoras, a quienes reconoció por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas.

La acción busca atraer la atención de organismos internacionales sobre una de las problemáticas más sensibles en materia de derechos humanos en el país.