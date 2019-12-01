Senado aprueba reforma para homologar el feminicidio a nivel nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 07:27:15

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- El pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, por iniciativa de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito a nivel nacional.

Dicho dictamen, el cual fue avalado por unanimidad, plantea establecer bases comunes para combatir el feminicidio, fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Actualmente, el feminicidio se investiga y sanciona de manera distinta en cada estado, por lo que, según el documento, “es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país”.

Ese delito es la categoría legal que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, pero no todas las muertes violentas se investigan bajo esta figura, indicaron los legisladores.

Cabe señalar que en México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio.