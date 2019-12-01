Senado aprueba de manera unánime reforma para eliminar las "pensiones doradas"

Ciudad de México, a 12 de marzo 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó de manera unánime la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que se eliminan las pensiones millonarias que reciben algunos ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos.

Con 116 votos a favor, todos los legisladores que integran la Cámara Alta del Congreso de la Unión avalaron la reforma, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis, votación y probable aprobación.

Según la iniciativa de la mandataria mexicana, las pensiones se ajustarán a un nuevo parámetro: no podrán ser mayores a 50 por ciento de la remuneración que percibe “la persona titular del Ejecutivo Federal”; es decir, a día de hoy, sería una cifra máxima de 70 mil pesos al mes y aplicará para jubilaciones futuras y vigentes.

Cabe señalar que a pesar de votar a favor de la iniciativa, las y los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), indicaron que, en su opinión, se trata de una reforma incompleta.

Legisladores de oposición exigieron que se ajusten también las pensiones de mandos medios y altos de las fuerzas armadas, de toda la administración pública federal y de los ministros en retiro.