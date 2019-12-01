Semmujeris avanza en proceso para entrega de la Presea Amalia Solórzano Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:10:26

Morelia, Michoacán; 03 de julio de 2026.- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) informa que el Consejo General de la Presea Amalia Solórzano Bravo 2026 llevó a cabo la sesión en la que, mediante votación, fue integrada la tercia finalista de la cual se elegirá a la recipiendaria de este reconocimiento.

Cabe destacar que la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respalda la entrega de este reconocimiento que se otorga a mujeres cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad.

Durante la sesión, las y los integrantes del Consejo General analizaron los expedientes de las candidatas registradas y emitieron su voto para definir a las tres mujeres o instituciones que avanzaron a la etapa final del proceso.

La titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, reconoció el compromiso de las y los integrantes del Consejo General, quienes realizaron un análisis responsable y objetivo de cada una de las postulaciones recibidas.

Cabe precisar que la persona física o moral que recibirá la presea será elegida en una próxima sesión de dicho Consejo General, conforme a las bases de la convocatoria. Posteriormente, la entrega se realizará el 10 de julio en sesión solemne del Cabildo.

Con el respaldo a esta presea, el Gobierno de Morelia refrenda su reconocimiento a las mujeres que desde sus diferentes labores contribuyen al bien de la sociedad para construir el mejor lugar para vivir.