Semigrante suma esfuerzos con la Embajada de EUA en beneficio de las y los michoacanos

Semigrante suma esfuerzos con la Embajada de EUA en beneficio de las y los michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 16:40:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 25 de febrero de 2026.- Con el objetivo de eliminar barreras para las y los connacionales, la Secretaría del Migrante (Semigrante) y el Consulado General de EE.UU. establecieron una ruta de trabajo para priorizar y agilizar las citas de visas B-1/B-2 para personas adultas mayores michoacanas. Esta medida busca apoyar especialmente a quienes enfrentan problemas de salud o dificultades para realizar trámites digitales.

En reunión de trabajo sostenida entre el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez,  y la cónsul general de Estados Unidos en México, Sarah Duffy, se acordó fortalcer los canales de movilidad laboral ordenada, garantizando que las y los trabajadores michoacanos accedan a empleos en el extranjero mediante procesos legales, seguros y que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos.

Por su parte, el funcionario estatal propuso implementar esquemas de atención grupal institucional previamente validados por la Semigrante, a fin de garantizar expedientes completos, reducir intermediarios irregulares y brindar acompañamiento adecuado a las y los solicitantes a través del programa Reencuentro Familiar (Refami).

Asimismo, se propuso establecer mesas técnicas de coordinación para facilitar el acercamiento con empleadores registrados y confiables, con el acompañamiento institucional de Semigrante en la validación de perfiles y la prevención de posibles fraudes.

Por último, se abordó la coordinación de jornadas programadas para la atención de trámites de pasaportes estadounidenses dirigidas a población binacional michoacana, mediante un esquema de revisión documental previa y organización logística por parte de la dependencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Más información de la categoria
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
Comentarios