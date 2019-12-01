Semigrante garantiza descuentos en transporte para migrantes michoacanos 

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Grupo Herradura de Occidente (GHO) Network S.A. de C.V., operadora de Autovías, para otorgar un 20 por ciento de descuento en traslados a personas portadoras de la tarjeta Orgullo Migrante.

Este acuerdo forma parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer el respaldo a la comunidad migrante, facilitando su movilidad y contribuyendo a la economía de sus familias, ya que se busca apoyar a migrantes en retorno, quienes con este beneficio podrán trasladarse a sus comunidades de origen con menores costos, favoreciendo así su reintegración.

La tarjeta Orgullo Migrante se consolida como una herramienta de apoyo con la participación de más de 170 empresas y cerca de 40 ayuntamientos. Gracias a estos convenios, las remesas enviadas por las y los connacionales rinden más, otorgando un mayor valor adquisitivo a sus recursos a través de diversos beneficios y descuentos.

Durante la firma, el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó la importancia de generar alianzas que impacten directamente en el bienestar de la población. “En Michoacán tenemos claro de qué lado queremos estar: del lado de nuestras y nuestros migrantes. Este convenio no es solo un descuento, es una forma de reconocer su esfuerzo, de hacer que la distancia pese menos y de ayudar a que el dinero que envían a sus familias alcance para más”, señaló.

Quienes aún no cuentan con su tarjeta pueden tramitarla en las oficinas de la secretaría ubicadas en Colegio Militar 230, en la colonia Chapultepec Norte o con el enlace migrante de cada municipio.