Semigrante fortalece iniciativa Orgullo Migrante en colaboración con empresarios estatales

Semigrante fortalece iniciativa Orgullo Migrante en colaboración con empresarios estatales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:20:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, así como sus familias, contarán con más beneficios y oportunidades de desarrollo gracias a una alianza entre la Secretaría del Migrante (Semigrante) y el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM) para impulsar la estrategia Orgullo Migrante.

El acuerdo permitirá que el sector empresarial se sume de manera activa a esta iniciativa, generando sinergias para impulsar proyectos productivos, sociales y culturales que beneficien a las comunidades de origen y a las familias migrantes.

Durante la firma del convenio, el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que “con la suma de este sector productivo se logrará apoyar a los migrantes y sus familias, ya que se consolidan más beneficios y descuentos a través de la tarjeta Orgullo Migrante.”

Por su parte, el presidente del CCEEM, Roberto Santillán Ferreyra, resaltó la importancia de que el empresariado local participe en estas iniciativas, pues fortalecen el vínculo con la comunidad migrante y abren nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para el estado.

Con esta alianza, se reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán y del sector empresarial para trabajar de manera conjunta en favor de las y los migrantes, su orgullo y su aportación al estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro
Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal
Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios