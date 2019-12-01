Semigrante fortalece iniciativa Orgullo Migrante en colaboración con empresarios estatales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:20:30

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2025.- Los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, así como sus familias, contarán con más beneficios y oportunidades de desarrollo gracias a una alianza entre la Secretaría del Migrante (Semigrante) y el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán (CCEEM) para impulsar la estrategia Orgullo Migrante.

El acuerdo permitirá que el sector empresarial se sume de manera activa a esta iniciativa, generando sinergias para impulsar proyectos productivos, sociales y culturales que beneficien a las comunidades de origen y a las familias migrantes.

Durante la firma del convenio, el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que “con la suma de este sector productivo se logrará apoyar a los migrantes y sus familias, ya que se consolidan más beneficios y descuentos a través de la tarjeta Orgullo Migrante.”

Por su parte, el presidente del CCEEM, Roberto Santillán Ferreyra, resaltó la importancia de que el empresariado local participe en estas iniciativas, pues fortalecen el vínculo con la comunidad migrante y abren nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para el estado.

Con esta alianza, se reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán y del sector empresarial para trabajar de manera conjunta en favor de las y los migrantes, su orgullo y su aportación al estado.