SeMigrante firma convenio para descuentos en autobuses Pegasso y Autovías

SeMigrante firma convenio para descuentos en autobuses Pegasso y Autovías
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:46:04
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Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- El secretario del Migrante en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, firmó un convenio de colaboración con Grupo Herradura de Occidente (GHO) a través del cual habrán de otorgar un 20 por ciento de descuento a usuarios que muestren la tarjeta Orgullo Migrante.

El funcionario estatal recalcó que este programa es de suma importancia, ya que otorga descuentos en diversos servicios y establecimientos, pues ha caído un cinco por ciento la recepción de remesas al país; recalcó que la entrega de la tarjeta es muy estricta para quienes demuestren que tienen familiares en Estados Unidos y que reciben dinero desde el país vecino del norte.

Por su parte, Carlos Márquez Vega, director de Alianzas Estratégicas Grupo Herradura de Occidente, explicó que el 20 por ciento de descuento Autovías,  La Línea y Pegasso, a cualquiera de los destinos; se aplicarán cuatro descuentos por corrida y se podrán hacer válidos directamente en taquilla a partir del día lunes 27 de abril.

Entre los principales destinos del GHO se encuentran buena parte del estado de Michoacán, como Zamora, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Maravatío, Guadalajara, Zihuatanejo y Ciudad de México.

Cabe señalar que el descuento es aplicable únicamente sobre el precio normal del boleto y no es acumulable con otros descuentos como el INAPAM.

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