Semigrante entrega 23 pasaportes estadounidenses en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:44:15

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) entregó 23 pasaportes estadounidenses a personas con doble nacionalidad en el municipio de Lázaro Cárdenas, como resultado de la Feria del Pasaporte, realizada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la presidencia municipal, como parte del seguimiento que brinda la dependencia a las personas que previamente recibieron asesoría y acompañamiento durante su trámite.

A través de este servicio, la Semigrante facilita a las personas con nacionalidad mexicana y estadounidense la obtención o renovación de su pasaporte, documento que acredita su ciudadanía estadounidense y les permite realizar trámites y viajes a Estados Unidos.

Durante la Feria del Pasaporte, la dependencia brindó acompañamiento a más de 150 personas procedentes de distintos municipios de Michoacán, quienes recibieron orientación y apoyo para integrar su documentación y realizar el trámite ante las autoridades estadounidenses.

La Semigrante continuará trabajando en coordinación con los municipios y las autoridades consulares de Estados Unidos para facilitar el acceso a trámites y servicios que beneficien a las personas migrantes y sus familias.