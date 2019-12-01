Semigrante entrega 100 tarjetas Orgullo Migrante en Lagunillas

Semigrante entrega 100 tarjetas Orgullo Migrante en Lagunillas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 13:38:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lagunillas, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por Antonio Soto Sánchez, llevó a cabo la entrega de 100 tarjetas Orgullo Migrante a familiares de michoacanas y michoacanos radicados en Estados Unidos.

La tarjeta Orgullo Migrante reconoce y hace valer el esfuerzo de quienes envían remesas a sus familias, otorgando descuentos y beneficios en servicios, comercios, trámites y establecimientos aliados. Su propósito es fortalecer el vínculo con la comunidad migrante y apoyar la economía de los hogares que dependen de estos recursos.

El titular de Semigrante afirmó que, “esta tarjeta es un reconocimiento a nuestras y nuestros connacionales, cada remesa que envían es un acto de amor y de responsabilidad; por eso queremos que se traduzca en más beneficios y más oportunidades para sus familias en Michoacán”. 

Añadió que se continuará ampliando la red de establecimientos y ayuntamientos participantes para que la tarjeta siga creciendo en alcance y resultados. Quienes estén interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse con el Enlace Migrante de su municipio o directamente a la Semigrante, ubicada en la calle Colegio Militar 230, Chapultepec Norte, en Morelia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Ultiman en Apatzingán, Michoacán, a alias “Eloy”
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Jorge Armando “El Lic” ordenó disparar contra Carlos Manzo “estuviera con quien estuviera y ultimarlo a como dé lugar”: Harfuch
Fue capturado Jorge Armando “El Lic”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Comentarios