Semigrante entrega 100 tarjetas Orgullo Migrante en Lagunillas

Lagunillas, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezada por Antonio Soto Sánchez, llevó a cabo la entrega de 100 tarjetas Orgullo Migrante a familiares de michoacanas y michoacanos radicados en Estados Unidos.

La tarjeta Orgullo Migrante reconoce y hace valer el esfuerzo de quienes envían remesas a sus familias, otorgando descuentos y beneficios en servicios, comercios, trámites y establecimientos aliados. Su propósito es fortalecer el vínculo con la comunidad migrante y apoyar la economía de los hogares que dependen de estos recursos.

El titular de Semigrante afirmó que, “esta tarjeta es un reconocimiento a nuestras y nuestros connacionales, cada remesa que envían es un acto de amor y de responsabilidad; por eso queremos que se traduzca en más beneficios y más oportunidades para sus familias en Michoacán”.

Añadió que se continuará ampliando la red de establecimientos y ayuntamientos participantes para que la tarjeta siga creciendo en alcance y resultados. Quienes estén interesados en acceder a este beneficio pueden acercarse con el Enlace Migrante de su municipio o directamente a la Semigrante, ubicada en la calle Colegio Militar 230, Chapultepec Norte, en Morelia.