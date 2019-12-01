Semigrante da seguimiento a negocios apoyados por Sueño Michoacano en Gabriel Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:39:29

Gabriel Zamora, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) realizó un recorrido por el municipio de Gabriel Zamora, donde visitó dos iniciativas familiares que recibieron apoyos de 50 mil pesos cada una para fortalecer sus actividades, como parte del seguimiento a los proyectos productivos beneficiados por el programa Sueño Michoacano 2026.

Uno de los proyectos beneficiados fue Ganadería Piedra del Ejido El Capire, cuyo apoyo se destinó a la adquisición de equipamiento para la extracción de leche de vaca y su posterior comercialización, con el propósito de fortalecer esta actividad productiva.

Asimismo, en la localidad de Los Cajones, se visitó la Panificadora Kadir, otro emprendimiento familiar que recibió 50 mil pesos para adquirir equipamiento y fortalecer sus actividades de panificación.

Estas visitas permiten identificar los avances de los proyectos, verificar cómo se aplican los recursos y conocer directamente de las familias beneficiarias los resultados y las necesidades de sus emprendimientos.

A través de Sueño Michoacano, el Gobierno de Michoacán impulsa iniciativas productivas individuales y familiares de personas migrantes y sus familias, con el objetivo de generar oportunidades económicas y fortalecer el desarrollo en sus comunidades.