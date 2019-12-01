Semigrante continúa con programa de reencuentro familiar para adultos mayores

Semigrante continúa con programa de reencuentro familiar para adultos mayores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:16:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) mantiene firme la operatividad del programa Reencuentro Familiar (Refami) este 2026. Con el objetivo de garantizar el derecho a la reunificación, la dependencia ya gestiona los primeros traslados a la Embajada de Estados Unidos, beneficiando en esta etapa inicial a adultos mayores de municipios como Zamora, Jiquilpan, Cherán y Los Reyes, entre otros.

Para este ciclo, ya se encuentran  programadas 76 citas en la Embajada de Estados Unidos para la solicitud de visas. La meta del programa Refami es que 3 mil personas adultas mayores cuenten con su cita para este año, lo que representaría un incremento significativo respecto a las mil 515 citas gestionadas durante 2025.

El secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este avance refleja el compromiso del Gobierno de Michoacán por fortalecer las acciones de reunificación familiar, atendiendo uno de los principales trámites solicitados por las familias de los connacionales michoacanos.

Reiteró que la dependencia continuará brindando acompañamiento, orientación y seguimiento a cada uno de los procesos, en coordinación con los ayuntamientos y las familias beneficiarias. Además, adelantó que durante este mes se lanzará la convocatoria Refami 2026, con el objetivo de recibir nuevos grupos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan estudios forenses en fosa clandestina de Villagrán; de manera preliminar se contabilizan 13 cuerpos
Comando asalta nodriza y se lleva tres coches último modelo en plena Autopista de Occidente México- Guadalajara: FGR Michoacán investiga 
Volcadura vehicular en el Libramiento Sur de Zamora, Michoacán, deja dos heridos
Detienen a otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío millonario de recursos
Más información de la categoria
FGR captura y procesa al círculo íntimo de García Luna: Ex funcionarios, contratos fantasma y un saqueo multimillonario desde las prisiones federales
Denuncia penalmente Memo Valencia a Leonel Godoy
Cifras de guerra en Michoacán: 346 detenidos, 13 mil cartuchos y cientos de armas y explosivos asegurados en menos de 2 meses; 50 tomas clandestinas, campamentos y estupefacientes también incautados
Morena llama a Bautista Tafolla "Entreguista" por buscar intervención de EU en asuntos locales
Comentarios