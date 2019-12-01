Semigrante busca honrar a connacionales que fortalecen sus comunidades de origen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 13:45:52

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) busca reconocer a las y los michoacanos que, desde el extranjero, contribuyen al desarrollo de sus comunidades de origen y fortalecen el vínculo con Michoacán, Por ello, se les invita a participar en la convocatoria Raíces Migrantes 2025, la cual estará abierta hasta el próximo 14 de noviembre.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Soto Sánchez, reiteró la invitación a organizaciones de migrantes, instituciones educativas, asociaciones civiles, gobiernos municipales y comunidades indígenas, para que postulen a las y los michoacanos que destaquen por su labor en favor de la comunidad migrante.

Las categorías de participación son: Trayectoria Académica, Artística y Cultural, Labor Social, Diversidad, Igualdad e Inclusión Social, Cultura Política y Democracia, así como, Trabajadores del Campo.

Los resultados de la convocatoria se darán a conocer el 28 de noviembre en la página oficial de la Semigrante: https://migrante.michoacan.gob.mx, y la presea será entregada el sábado 13 de diciembre en la ciudad de Morelia, en el marco del Día Internacional del Migrante y del Día del Migrante Michoacano.

Para más información, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la secretaría, ubicada en Colegio Militar 230, esquina con Av. Lázaro Cárdenas, Chapultepec Norte en Morelia, o pueden comunicarse al teléfono (443) 322 9100 Ext. 134, así como al correo reconocimiento.migrante.mich@gmail.com.