Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 12:45:02

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) amplió el plazo para presentar postulaciones al reconocimiento Raíces Migrantes 2026 hasta el 26 de noviembre, a fin de brindar mayores oportunidades de participación. La iniciativa distingue a personas por sus aportaciones en favor de las comunidades migrantes.

La convocatoria está dirigida a personas migrantes o con trayectoria en actividades a favor de familias y comunidades involucradas en los procesos de movilidad humana. Las candidaturas pueden ser presentadas por organizaciones de migrantes, instituciones educativas, asociaciones civiles, dependencias gubernamentales, gobiernos municipales y comunidades con autogobierno.

Esta edición incluye cinco categorías: Trayectoria Académica, Artística y Cultural; Labor Social; Diversidad, Igualdad e Inclusión Social; Cultura Política y Democracia, y Trabajadores del Campo. Podrán ser reconocidas hasta 10 personas, procurando la paridad entre mujeres y hombres.

Las postulaciones deberán enviarse al correo electrónico reconocimiento.migrante.mich@gmail.com, acompañadas de la documentación establecida en la convocatoria. Las bases y formatos pueden consultarse en el portal https://migrante.michoacan.gob.mx/convocatorias/reconocimiento-raices-migrantes-2026/.

Para recibir orientación, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 322 9100, extensión 134, correspondiente al Departamento de Fortalecimiento Social, Cultural y Educativo de Semigrante.