Semana Santa deja derrama económica de 850 mdp en Querétaro: René Loya

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Jourdán Loya Poletti, informó que la derrama económica durante el periodo vacacional de Semana Santa en la entidad alcanzó los 850 millones de pesos, cifra inferior a la proyección inicial de mil millones de pesos, lo que representa una caída del 15 por ciento respecto a lo estimado.

Mencionó que esta diferencia se debe a las condiciones económicas con las que cerró el año 2025 y el complicado inicio de 2026 para los negocios locales, como parte de un ejercicio interno, donde se consultó a comerciantes y empresarios sobre su comportamiento vacacional para identificar tendencias en el consumo y la movilidad durante este periodo.

“Nos quedamos cortos a nuestra proyección. Yo les había comentado un estimado de mil millones de pesos de derrama económica para esos días y el estimado real que tuvimos fue de 850 millones de pesos, nos quedamos un 15 por ciento abajo”, dijo.

Los resultados de la encuesta revelaron que el 71 por ciento de los empresarios y comerciantes no salió de vacaciones, de los que sí lo hicieron, el 6.9 por ciento viajó al extranjero, el 13 por ciento salió fuera del estado y el nueve por ciento optó por destinos cercanos dentro de Querétaro.

Aseguró que estos datos reflejan la situación económica actual que enfrenta el sector y sus efectos en la actividad comercial durante una de las temporadas tradicionalmente más dinámicas del año.