SEJUVE y SEDESU acercan ofertas laborales a jóvenes en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Con el objetivo de brindar a las y los jóvenes las herramientas, conocimientos y oportunidades necesarias para facilitar su inserción en el mundo laboral, se llevó a cabo la feria Mi primer empleo, iniciativa de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) en la que participaron más de 200 jóvenes.

La titular de la SEJUVE, Virginia Hernández Vázquez, señaló que con este tipo de eventos se busca que la juventud pueda aprender, conectar y dar el primer paso hacia su desarrollo profesional, al reconocer que obtener el primer empleo es un proceso difícil, pero que, en Querétaro, cuentan con instituciones que los acompañan en este camino.

“Queremos promover su desarrollo profesional y, con ello, apoyarlos a vincularse con el sector productivo. Porque sabemos que tienen los conocimientos y el talento necesarios para incursionar en el ámbito laboral. Sabemos que tener su primer empleo, en algunas ocasiones, es complicado. Es por ello que, con este tipo de eventos, Mi primer empleo, buscamos ser un puente entre las juventudes y las oportunidades laborales reales”, expresó.

Las y los asistentes participaron en la conferencia formativa enfocada en el desarrollo de habilidades blandas (soft skills), competencias esenciales para el desempeño profesional en la actualidad, y tuvieron acceso a las vacantes que ofrecieron las más de 10 empresas participantes entre las que destacan: Deloitte, Ciudad Maderas, Santander, Central del Dulce, Takasago Engineering, Puedes, Axon Interconects, TREMEC, Cultural Care, Outhelping y Vemasmas.