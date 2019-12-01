SEJUVE Querétaro presenta proyecto de salud mental que obtuvo financiamiento internacional

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- La secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez se reunió en la Ciudad de México con representantes de la Fundación América Solidaria Uruguay y del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) para presentar los detalles técnicos del proyecto de salud mental que elaboró la dependencia estatal y que fue seleccionado para recibir financiamiento internacional.

Hernández Vázquez señaló que esta iniciativa incluye la creación de una red binacional con la que se busca fortalecer el liderazgo, autocuidado, bienestar emocional y la participación activa de las y los jóvenes de México y Uruguay, mediante espacios seguros de aprendizaje, colaboración e intercambio cultural.

“Esta red permitirá generar propuestas, campañas, acciones territoriales y un Gabinete Juvenil Binacional, orientado a elevar la voz juvenil en materia de salud mental. Queremos promover el protagonismo de las adolescencias y juventudes en la construcción de una red binacional por la salud mental, mediante un modelo de formación, intercambio, comunicación creativa, acción comunitaria y participación en políticas públicas entre México y Uruguay”, señaló.

Agregó que el proyecto presentado responde a la necesidad de crear espacios formativos accesibles para adolescencias y juventudes, desestigmatizar la salud mental desde un enfoque comunitario, fomentar la participación activa de jóvenes en decisiones públicas y articular redes de apoyo, instituciones y programas de ambos países.