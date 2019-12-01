SEJUVE promueve inclusión integral de personas con discapacidad en Querétaro

SEJUVE promueve inclusión integral de personas con discapacidad en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:23:58
Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se llevó a cabo el espacio creativo “Manos que nombran: identidades desde la diferencia”, con este tipo de actividades la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) promueve la inclusión de las personas con discapacidad del estado, así lo señaló la titular de la dependencia, Virginia Hernández Vázquez.

”Queremos seguir abriendo y creando espacios para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, participar con libertad, que su voz se escuche y que puedan encontrar en esta Secretaría un aliado que los impulse a cumplir sus sueños”, expresó.

Agregó que el compromiso de la SEJUVE es seguir trabajando de la mano con las personas con discapacidad, escucharlos, aprender y construir políticas públicas que no se queden en el papel, sino que transformen realidades, porque afirmó que en Querétaro la inclusión no es un favor, es un derecho.

Durante este espacio creativo las y los asistentes realizaron esculturas de arcilla, hablaron de sus emociones y recibieron atención psicológica por parte del equipo de profesionales de la salud de la Secretaría de la Juventud.

