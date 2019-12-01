Seis detenidos por actos vandálicos del 22 de febrero en Querétaro: Víctor Antonio de Jesús Hernández 

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- El Fiscal General del Estado de Querétaro (FGE), Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que se realizaron nueve cateos en distintas zonas del área metropolitana, derivados de los actos de vandalismo ocurridos el pasado domingo 22 de febrero, por lo que se ha logrado la detención de seis personas.

Confirmó que, derivados de las investigaciones que se realizaron, se logró asegurar a seis personas, dos de ellas menores de edad, por lo que se trabaja en este momento en la investigación para poder complementar las pruebas y judicializar el caso.

“Nosotros estuvimos realizando una serie de diligencias en el marco de nuestra estrategia de seguridad Sinergia, como parte de las investigaciones a los eventos recientes que han sido informados, recabamos información de nueve diligencias de cateos en distintos puntos de la zona metropolitana, la finalidad es recabar indicios, pruebas y también a personas que pudieran fungir como testigos; nosotros ya tenemos personas detenidas, reportamos seis personas detenidas, tenemos a dos personas detenidas que son menores de edad”, dijo.

Afirmó que de los seis detenidos, hay dos personas que podrían estar relacionadas con el incendio provocado a la tienda OXXO ubicada en la colonia Las Palmas, donde se causaron cuantiosos daños materiales, por lo que aún se buscan pruebas dentro del plazo de 48 horas, para que puedan ser imputados.

"Sin embargo, les puedo anticipar que sí pudimos generar la identificación incluso de los vehículos que pudieron haber sido utilizados para transportarse directamente a las personas que causaron los daños".

Puntualizó que hasta el momento se están integrando las carpetas de investigación, por lo que conforme avancen las indagatorias se irá dando a conocer el estatus de los involucrados.