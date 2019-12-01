Seimujer anuncia 4 sedes de entrega de pañales en Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) anunció los cuatro puntos donde se llevará a cabo la entrega de apoyos de la colecta Jalo por las Mamás en la capital del estado, estrategia que ha permitido entregar más de 150 mil pañales a madres autónomas en distintos municipios de Michoacán.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, anunció que a partir de la primera semana de agosto arrancarán las jornadas. Las actividades se llevarán a cabo de manera itinerante, realizando una por semana en cuatro puntos clave de Morelia: el distribuidor vial Paso Eréndira, las canchas de fútbol 7 de Villas del Pedregal, la ampliación de la avenida Amalia Solórzano y el bajopuente de la salida a Salamanca.

La titular de la dependencia explicó que, para acceder a los kits de pañales, las interesadas deberán realizar un registro previo. Esto permitirá organizar las entregas y garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. El registro ya está disponible a través del enlace: michoacan.gob.mx/jalo-por-las-mamas/

Asimismo, destacó que la colecta Jalo por las Mamás no solo representa la entrega de insumos, sino que también fortalece el Sistema Estatal de Cuidados mediante acciones dirigidas a las madres autónomas y la distribución de la cartilla “Las Solidarias”, contribuyendo a consolidar redes comunitarias de cuidado en el estado.

Finalmente, la secretaria invitó a las morelianas a registrarse y participar en esta estrategia, que acerca apoyos y servicios a las mujeres desde el territorio y fortalece el acompañamiento a quienes realizan labores de cuidado.