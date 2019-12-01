Seguridad se fortalece con inteligencia, prevención y atención a jóvenes: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:34:03

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla un incremento de recursos para seguridad pública, con una propuesta de 64 mil 486.9 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 3.9 por ciento respecto al año anterior.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) consideró que esta propuesta presupuestal refleja la confianza en la estrategia de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuyo trabajo ha permitido avanzar en el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de México, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se reportó la detención de más de 70 mil 500 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 36 mil 300 armas de fuego y el desmantelamiento de 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas.

Asimismo, durante este periodo, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional registró una reducción del 52 por ciento, al pasar de 86.9 a 42.2 casos diarios, resultados que el legislador consideró relevantes para continuar con el fortalecimiento de la estrategia nacional de seguridad.

“Los resultados de Omar García Harfuch generan confianza. Hoy existe una estrategia que apuesta por la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional. Es importante respaldar este trabajo con mayores recursos para avanzar en la recuperación de la paz y garantizar mayor tranquilidad a las familias mexicanas”, expresó.

Núñez Aguilar señaló que uno de los aspectos más importantes del proyecto presupuestal es la asignación de 12 mil 710.4 millones de pesos para un programa de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destinado a fortalecer la prevención, investigación y persecución de delitos.

También resaltó los mil 267.2 millones de pesos contemplados para la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y los 595.3 millones para el programa Las y los Jóvenes unen al Barrio, enfocado en impulsar acciones de prevención y fortalecimiento comunitario.

El diputado federal subrayó que la seguridad también requiere generar oportunidades para las juventudes, recuperar espacios públicos y fortalecer la prevención de las violencias con perspectiva de género.

Finalmente, reiteró que Michoacán necesita mantener una coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad, particularmente para combatir la extorsión, fortalecer la investigación de los delitos y devolver la tranquilidad a las comunidades.

“La seguridad de las familias debe estar por encima de cualquier diferencia política. Cuando hay resultados, también debe existir el compromiso de fortalecer las instituciones y respaldar las acciones que contribuyan a construir la paz”, concluyó.