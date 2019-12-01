Seguiremos sumando esfuerzos por el beneficio de las y los michoacanos: Reyes Galindo

Seguiremos sumando esfuerzos por el beneficio de las y los michoacanos: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 20:30:48
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Las alianzas institucionales son parte primordial de las acciones permanentes que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, ha impulsado en esta y la pasada legislatura, con el objetivo de sumar esfuerzos a favor del pueblo michoacano. 

Así lo expresó el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, tras haberse reunido con el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado,  Raúl Zepeda, donde también estuvieron presentes la y los integrantes de la bancada petista. 

"En el Secretario de Gobierno de Michoacán, nuestro amigo Raúl Zepeda, hemos encontrado a un aliado institucional, comprometido con el bienestar de nuestro Estado; por ello seguiremos sumando esfuerzos y voluntades, siempre en pro de las familias de nuestra entidad y de cada uno de los Distritos locales que representamos", afirmó el líder de la bancada del PT en el legislativo local.

Asimismo,  destacó que gracias a la institucionalidad con la que se han dirigido a las diferentes instancias gubernamentales, así como a la apertura de quienes están  al frente de estas, tanto del estado, como federales, se ha logrado avanzar con firmeza hacia los proyectos de mayor necesidad de las y los michoacanos.

