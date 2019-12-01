Sefeco fortalece la vinculación laboral para beneficiar a buscadores de empleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:29:00

Morelia, Michoacán; 03 de julio de 2026.- Para el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es muy importante que la ciudadanía tenga oportunidades de trabajo, dignas y seguras que beneficien el desarrollo de las familias morelianas.

En ese sentido, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) y Abarrotes "La Violeta" firmaron un convenio de colaboración para brindar más oportunidades de trabajo a las y los ciudadanos que estén en búsqueda de un espacio laboral.

Este convenio tiene como objetivo vincular de manera eficaz y eficiente a los buscadores de empleo con las empresas, facilitando la ocupación de vacantes disponibles, destacó la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Caderón.

“Este convenio podrá beneficiar a las y los morelianos que sean buscadores de empleo, vinculándolos de manera efectiva con las empresas y generar mayores oportunidades de trabajo a todas y todos”, señaló la secretaria en el marco de la firma.

La directora general de Abarrotes "La Violeta”, Sandra Margarita Jiménez López, comentó que “Ahora formalizamos en papel, pero nosotros siempre hemos buscado beneficiar a los buscadores de empleo, somos una empresa orgullosamente moreliana, que sigue creciendo y que sigue generando empleos”.

Asimismo, el fundador de esta cadena comercial, Leodegario Jiménez Gaona, agradeció al Gobierno de Morelia por apoyar a las empresas locales y brindar herramientas que faciliten el acceso al empleo.