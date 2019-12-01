Sedum supervisa avance de los carriles confinados y estaciones del Morebús

Sedum supervisa avance de los carriles confinados y estaciones del Morebús
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 11:30:01
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Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, realizó un recorrido de supervisión por las obras de construcción de los carriles confinados y las estaciones del Morebús, con el objetivo de verificar los avances en los trabajos de dicha infraestructura que transformará la movilidad de la capital michoacana.

Durante la visita, la secretaria supervisó las condiciones de ejecución de los trabajos y algunos detalles de las estaciones que contarán con cruces seguros y semáforos inteligentes para salvaguardar la seguridad de las y los peatones, así como de usuarias y usuarios.

Este recorrido forma parte del seguimiento permanente a las obras, a fin de identificar los detalles que requieren atención y garantizar que los trabajos avancen conforme a las necesidades del proyecto y de los colonos de la zona poniente, con infraestructura funcional y adecuada para las personas usuarias.

El Morebús, que tendrá 74 unidades híbridas, representa una apuesta por la modernización del transporte público en Morelia, al contemplar carriles confinados y siete estaciones que contribuirán a mejorar la conectividad, optimizar los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa de movilidad más eficiente para miles de habitantes.

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