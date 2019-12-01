Sedum inicia trabajos de balizamiento en avenida Ventura Puente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:17:34

Morelia, Michoacán; 13 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) inició este lunes los trabajos de balizamiento en la avenida Ventura Puente, como parte de las acciones impulsadas por el presidente Alfonso Martínez Alcázar para fortalecer la seguridad vial y mejorar el ordenamiento del tránsito en la ciudad.

Las labores dieron inicio en el tramo comprendido entre las calles Rafael Carrillo y Luis G. Banuet, llevando a cabo el pintado de flechas de sentido, líneas divisorias de carriles, línea amarilla, pasos peatonales y caja bici-moto, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y mejorar el ordenamiento del tránsito para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

La titular de la Sedum, Joanna Moreno Manzo, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el presidente municipal, para mejorar la infraestructura vial y construir una movilidad más segura, ordenada y accesible para todas y todos.

“Los trabajos continuarán de manera gradual hasta concluir el balizamiento de toda la avenida Ventura Puente, reforzando la señalización horizontal para brindar mejores condiciones de circulación y mayor seguridad a quienes transitan por esta importante vialidad”, dijo.

Como parte del inicio de estas acciones, se entregó equipo de seguridad al personal de balizamiento "Cebras", reafirmando el compromiso del Gobierno de Morelia con la protección y el bienestar de las y los trabajadores que diariamente realizan labores en la vía pública.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir impulsando obras y acciones que contribuyan a una movilidad más segura y eficiente para la ciudadanía, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.