SEDIF y OXXO impulsan espacios inclusivos para personas con discapacidad en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:48:41
Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- El director de Rehabilitación y Asistencia Social del Sistema Estatal DIF, Francisco Reséndiz López, inauguró junto a directivos de la cadena comercial OXXO, la primera tienda en Querétaro cien por ciento inclusiva para las personas con discapacidad; ahí explicó que esta apertura se logró a través del programa Sensibilizando Corazones.

Antes de cortar el listón, mencionó que el DIF Estatal busca este tipo de alianzas para garantizar espacios universales que permitan que todas las personas, independientemente de sus capacidades, tengan una experiencia cómoda y segura.

OXXO Campo Grande está ubicado en la calle Villa del Águila número 1102 en el fraccionamiento El Refugio.

