SEDESOQ realiza Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:37:12
Querétaro, Querétaro, 29 de octubre del 2025.- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a los programas sociales del estado, la secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ) llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social de Querétaro, encabezada por el secretario Luis Nava.

“Este consejo es un espacio de diálogo y corresponsabilidad que nos permite asegurar que cada acción social tenga un impacto real en la calidad de vida de las y los queretanos. Aquí escuchamos, evaluamos y fortalecemos las estrategias que impulsan un Querétaro más solidario y con mayores oportunidades para todas las familias”, explicó .

Durante la reunión se presentaron los informes de seguimiento del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2025, así como los avances de los programas Contigo en tu mesa, Clubes de Adulto Mayor y Contigo y tu Bebé; además, se expuso el informe del Programa de Desarrollo Social para el Fortalecimiento de la Participación Social Organizada en la entidad.

El titular de la dependencia destacó que estas sesiones son esenciales para evaluar resultados y reforzar la participación de los diferentes sectores sociales en la política de desarrollo social del estado.

Participaron la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Vinculación, Leticia Rubio Montes; la subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social, María Alemán Muñoz Castillo; y el subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial, Ernesto Alonso Mejía Botello, además de representantes de organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales.

