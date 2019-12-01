SEDESOQ consolida el programa Contigo en tu mesa

SEDESOQ consolida el programa Contigo en tu mesa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 14:06:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 7 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer los avances del programa "Contigo en tu mesa", el cual tiene como objetivo entregar una canasta alimentaria básica que contribuya a mejorar el acceso a una alimentación y nutrición adecuada para las familias que más lo necesitan.

Durante las entregas de 2025, el programa fue fortalecido al ampliar el contenido de la canasta de 14 a 25 artículos, incorporando productos de uso básico como café, azúcar, galletas, jabón para cuerpo, jabón para ropa y huevos, con el objetivo de atender de manera más integral las necesidades alimentarias y de higiene de los hogares beneficiarios.

Actualmente, el programa continúa con la entrega de canastas alimentarias en los 18 municipios del estado, beneficiando a 28 mil 350 personas, como parte de una estrategia permanente para garantizar el acceso a una alimentación básica. Con estas acciones se reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una política social que atienda de manera directa a la población en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Luis Nava destacó que estas acciones permiten apoyar la economía familiar y garantizar que más personas cuenten con productos esenciales para su día a día, especialmente en contextos de vulnerabilidad para que de esta forma se puedan reducir carencias alimentarias y mejore de forma tangible la calidad de vida de las familias queretanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan estudios forenses en fosa clandestina de Villagrán; de manera preliminar se contabilizan 13 cuerpos
Comando asalta nodriza y se lleva tres coches último modelo en plena Autopista de Occidente México- Guadalajara: FGR Michoacán investiga 
Volcadura vehicular en el Libramiento Sur de Zamora, Michoacán, deja dos heridos
Detienen a otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío millonario de recursos
Más información de la categoria
FGR captura y procesa al círculo íntimo de García Luna: Ex funcionarios, contratos fantasma y un saqueo multimillonario desde las prisiones federales
Denuncia penalmente Memo Valencia a Leonel Godoy
Cifras de guerra en Michoacán: 346 detenidos, 13 mil cartuchos y cientos de armas y explosivos asegurados en menos de 2 meses; 50 tomas clandestinas, campamentos y estupefacientes también incautados
Morena llama a Bautista Tafolla "Entreguista" por buscar intervención de EU en asuntos locales
Comentarios