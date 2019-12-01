Sedebi acerca programas del Bienestar a beneficiarias de Zitácuaro e Hidalgo

Zitácuaro, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) llevó a cabo la revisión de expedientes y firma de apoyos económicos correspondientes al mes de septiembre de beneficiarias y beneficiarios de los programas para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer y Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor de la Región Oriente.

La titular de la dependencia estatal, Andrea Serna Hernández, encabezó la firma de los recibos de apoyo a 99 mujeres con cáncer y 19 familias cuidadoras, provenientes de los municipios de Zitácuaro, Angangueo, Ocampo, Jungapeo, Juárez, Susupuato, Tiquicheo, Tuxpan, Tuzantla.

En su mensaje a las y los asistentes, la funcionaria estatal recordó que estos apoyos se entregan de manera mensual, directa y sin personas intermediarias, para que puedan solventar sus gastos de transporte, alimentación, hospedaje, entre otros, en tanto se encuentran en tratamiento o vigilancia médica.

“Este programa nació de una convicción profunda: que ninguna mujer debe atravesar el cáncer en soledad, que el gobierno tiene la obligación moral y humana de acompañarlas. Porque el bienestar no se agradece, el bienestar se ejerce y cada apoyo que entregamos representa eso, un derecho”, señaló.

Asimismo, en Ciudad Hidalgo, se revisaron expedientes y recabaron firmas de 59 beneficiarias del programa Mujeres con Cáncer y 21 de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, pertenecientes a los municipios de Hidalgo, Aporo e Irimbo.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, se realizan las entregas regionales en las 10 regiones del estado, a través de las y los coordinadores que trabajan en territorio. El objetivo es facilitar a las personas beneficiarias la atención de sus dudas, la revisión de sus expedientes y la firma de recibos de pago pendientes.

Las y los interesados en ingresar a los programas del bienestar, podrán acercarse a coordinadores regionales de la Sedebi, mismos que podrán consultar en el enlace https://bienestar.michoacan.gob.mx/directorio-de-coordinadoras-y-coordinadores-regionales-de-la-secretaria-del-bienestar/