Sectur federal reconoce esfuerzos para consolidar Turismo Comunitario en Michoacán

Sectur federal reconoce esfuerzos para consolidar Turismo Comunitario en Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 20:57:25
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Pátzcuaro, Michoacán, a 03 de julio del 2026.- La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, reconoció el trabajo de los pueblos originarios para consolidar el Turismo Comunitario, en el marco de los apoyos que se han logrado a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, la funcionaria federal apuntó que en el país se han logrado 871 distintivos de turismo comunitario, de los cuales se reconoce a 86 en territorio michoacano.

Recalcó que dichos certificados se entregan por la autenticidad de las experiencias, lo que confirma que Michoacán es “El alma de México”, lo que permite también reconocer la gastronomía, los recursos naturales y a quienes la conservan, pero sobretodo de quien transmite sus conocimientos y sabores ancestrales. 

Durante su intervención en el encuentro de Turismo Comunitario e Infraestructura Turística, Rodríguez Zamora apuntó que se brinda capacitación a los distintos sectores en temas como comercializar un plan de negocios, digitalización, sanidad, etc., con lo que se ha logrado equipar 84 experiencias con mas de ocho mil productos, con fortalecimiento a la comercialización.

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