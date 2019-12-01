Sectores sociales de Paracho plantean necesidades; Octavio Ocampo anuncia iniciativa para fortalecer la actividad artesanal

Paracho, Michoacán, 13 de julio de 2026.- Transportistas, integrantes del magisterio, maestras y maestros jubilados, lauderos, artesanas y artesanos, deportistas, periodistas, representantes comunales y representantes de diversos sectores sociales participaron en un encuentro con el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, para compartir las principales necesidades del municipio y aportar propuestas para su desarrollo. Como resultado de este diálogo, Ocampo anunció que impulsará una iniciativa de ley para fortalecer la actividad artesanal en Michoacán, construida con las aportaciones de quienes viven de este oficio.

La reunión contó con la participación de representantes comunales, entre ellos el representante de Bienes Comunales de Paracho, Salvador Cupa. Al dar la bienvenida a las y los asistentes, Marco Aurelio Nava Cervantes, secretario de Organización del PRD Michoacán, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía para construir propuestas que respondan a las necesidades de cada región del estado.

En el marco del encuentro, Octavio Ocampo sostuvo un diálogo con artesanas, artesanos y constructores de guitarra para conocer de primera mano las condiciones que enfrenta el sector. Explicó que las propuestas recogidas durante estas reuniones, así como en municipios como Charapan y Zinapécuaro, servirán de base para elaborar una iniciativa que será presentada al concluir el actual receso legislativo del Congreso del Estado.

El también diputado local señaló que la propuesta buscará generar mejores condiciones para quienes preservan los oficios tradicionales y fortalecen la identidad cultural de Michoacán. Indicó que la iniciativa se construirá con las aportaciones de las propias comunidades, con el objetivo de responder a las necesidades reales de quienes elaboran guitarras, trabajan el barro, tejen el gabán y mantienen vivas las expresiones artesanales que distinguen al estado.

Por su parte, Verónica García Reyes, presidenta interina del PRD Michoacán, afirmó que el partido mantiene como prioridad el diálogo con la ciudadanía para construir una sociedad más democrática, participativa e incluyente. Señaló que escuchar a los distintos sectores sociales permite impulsar propuestas que respondan a las necesidades de las comunidades y fortalezcan la vida pública del estado.

Al concluir el encuentro, Octavio Ocampo reiteró que el proyecto para recuperar la grandeza de Michoacán se construye de la mano de la ciudadanía y anunció la realización de foros regionales para integrar las propuestas de los distintos sectores sociales en una agenda de desarrollo para el estado