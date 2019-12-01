Sector educativo, motor de la transformación: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- En una asamblea con trabajadoras y trabajadores del sector educativo, Gaby Molina compartió el mensaje de la Cuarta Transformación y destacó que la educación seguirá siendo uno de los pilares para construir un Michoacán con mayor paz y bienestar. Afirmó que quienes todos los días sostienen las escuelas son parte fundamental del proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reiteró que el segundo piso de este proyecto solo puede consolidarse escuchando a quienes conocen de cerca la realidad de las aulas y de las comunidades. Señaló que la cercanía, la capacidad para construir acuerdos y la honestidad en el servicio público son principios indispensables para fortalecer la educación como una causa colectiva que siembre esperanza.

Como parte del diálogo con los asistentes, la maestra Dulce Alejandra Mondragón destacó que “la honestidad, el trabajo y el respeto se nota en la mirada, en su mirada... estamos plenamente convencidos que hoy, una mujer puede hacer la diferencia en nuestro hogar, en la casa de todos los michoacanos, hoy no se trata de género, se trata de compartir, de dividir tareas, de respaldar trabajos, de caminar juntos, de ser un solo equipo”.

“Hoy vemos la esperanza de caminar de manera limpia y transparente con esa persona que, a través de los años, su integridad, su imagen y su trabajo sigue siendo intachable. Hoy decidimos estar aquí para expresar nuestro apoyo porque sabemos que con usted Michoacán y los michoacanos tendremos un mejor futuro”, agregó, tras expresar el respaldo al liderazgo de Gaby Molina .

La aspirante reiteró que continuará recorriendo Michoacán para escuchar a los distintos sectores de la sociedad y seguir construyendo un proyecto con visión de futuro, convencida de que la participación de las maestras, los maestros y el personal educativo será fundamental para consolidar una transformación que ponga siempre en el centro a las personas y al bienestar de las comunidades.