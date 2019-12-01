Secretario del Ayuntamiento de León anuncia su salida y exhibe conflictos internos en la administración

León, Guanajuato, a 12 de noviembre de 2026.- La falta de comunicación, la concentración de decisiones y los desacuerdos dentro del gobierno municipal de León quedaron nuevamente en evidencia luego de que el secretario del Ayuntamiento, Pablo Arturo Elizondo, anunciara ante integrantes del Cabildo su intención de separarse del cargo y cuestionara las condiciones en las que ha desempeñado sus funciones.

Durante la sesión de Ayuntamiento de este jueves 12 de noviembre, el funcionario solicitó que se autorice la terminación de su relación laboral por mutuo acuerdo, al considerar que existen dificultades institucionales y políticas que han limitado el desarrollo de su trabajo dentro de la administración encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

En su intervención, Elizondo expuso una serie de inconformidades relacionadas con la organización interna del gobierno municipal. Entre ellas mencionó la centralización de la toma de decisiones, la falta de consideración de opiniones profesionales, los problemas de comunicación entre dependencias y la existencia de numerosas plazas vacantes que mantienen incompletos distintos equipos de trabajo.

Asimismo, señaló que las limitaciones para incorporar personal con perfiles adecuados y la falta de información oportuna, particularmente por no formar parte de un proyecto político, han complicado el funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento.

El funcionario consideró que estas circunstancias han generado cargas laborales excesivas y errores que afectan el desempeño de las distintas áreas, además de impedir que pueda ejercer plenamente las responsabilidades correspondientes a su puesto.

La renuncia de Elizondo se suma a un escenario de tensiones políticas y administrativas que ha enfrentado el gobierno de León durante los últimos meses, en medio de cuestionamientos por movimientos de personal, diferencias al interior del Ayuntamiento y la salida de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez del Partido Acción Nacional (PAN) para incorporarse a Movimiento Ciudadano.

Hasta el momento, el anuncio del secretario coloca nuevamente bajo la atención pública las diferencias dentro de la administración municipal y abre interrogantes sobre los cambios que podrían registrarse en el gabinete de León.