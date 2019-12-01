Secretario de Gobierno de Michoacán desconoce el alcance total de las investigaciones a policía de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.— El Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, dijo desconocer si la Fiscalía General del Estado tenía investigaciones contra elementos de la policia municipal de Uruapan, por el caso del edil Carlos Manzo Rodríguez.

Minutos antes de darse a conocer que 7 agentes de la policía local fueron detenidos, entre ellos un escolta del edil Manzo, el segundo al mando de la administración Estatal apuntó que la FGE debe aclarar los avances de las indagatorias.

"Ahí considero que es la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno Federal quien está llevando a cabo todas esas investigaciones y sí considero que ellos deberían aclararnos los avances de estas investigaciones para no incurrir en faltas", comentó en entrevista Raúl Zepeda, a su llegada al Congreso local.

Cuestionado sobre los avances del Plan Michoacán y Justicia, el secretario de Gobierno indicó que en 10 días aproximadamente se llevará a cabo un encuentro con autoridades federales, hasta el momento se prevé sea en la ciudad de Uruapan.