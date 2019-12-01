Secretario de Finanzas de Michoacán, Luis Navarro, Confirma Interés en la Alcaldía de Morelia para 2027

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 14:43:17

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026. – Luis Navarro García, Secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, confirmó su interés en participar en el proceso electoral de 2027.

Fue durante un discurso protocolario encabezado por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, que el funcionario estatal expresó la frase "ya nos toca", recordando que desde 2020 sueña con ser alcalde de Morelia.

En entrevista posterior, Navarro García apuntó que valora el espacio para contender.

"Estamos valorando qué posibilidades se pueden dar, pero sí nos interesa participar", indicó el Secretario de Finanzas y Administración.

Al ser cuestionado sobre los mensajes de texto enviados con su nombre y haciendo alusión a su labor en la SFA, negó ser el responsable de ese tipo de publicidad.

"Voy a revisarlo, ayer justo lo platicaba con un compañero que sí están llegando de repente ese tipo de mensajes, hay que checar quién los está detonando y ser muy cautelosos con eso... no son de mi bolsillo, digamos, ni del bolsillo del gobierno", comentó Luis Navarro.