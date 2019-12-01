Secretaría del Trabajo y la PADF impulsan capacitación para liderazgos sindicales en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:14:44
Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Personal de la Secretaría del Trabajo (ST), que encabeza Liliana San Martín Castillo, en colaboración con la Fundación Panamericana para el Desarrollo México (PADF) impartieron el taller “Liderazgo Sindical para Jóvenes Trabajadoras y Trabajadores”.

Con el objetivo de promover el desarrollo de capacidades para el ejercicio de liderazgos efectivos, empáticos y orientados a la construcción de entornos laborales dignos, equitativos y sostenibles.   

San Martín Castillo destacó la importancia de mantener acciones en favor de los derechos de las y los trabajadores, así como formar nuevos liderazgos sindicales que promuevan la participación, el diálogo y la construcción de entornos laborales más justos e inclusivos.

Además dijo que, estas acciones forman parte de los esfuerzos por fortalecer la participación activa, informada y transformadora de jóvenes en el ámbito sindical, especialmente en sectores industriales.

