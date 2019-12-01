Secretaría del Trabajo entrega Tarjetas del Bienestar a jóvenes aprendices como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Uruapan, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entregó este día 291 Tarjetas del Bienestar a personas beneficiarias de los municipios de Apatzingán, Churumuco, La Huacana, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Paracho, Parácuaro, Salvador Escalante, Uruapan, Taretan, Tingambato y Tumbiscatío, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La entrega fue encabezada por la titular del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Iris Valdez Domínguez, y representa un avance concreto en la estrategia de la STPS para impulsar el empleo digno, la inclusión laboral de las y los jóvenes y el bienestar social en el estado.

El Plan Michoacán, presentado el pasado 9 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, consta de 12 ejes en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura carretera y de agua, Programas para el Bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, apoyo a mujeres y a jóvenes, y Planes de Justicia y Desarrollo Integral para pueblos indígenas. Estos 12 ejes se instrumentan mediante más de 100 acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un eje central del Plan Michoacán. Para el año 2026 se proyecta la capacitación de 15 mil jóvenes en el estado, de los cuales mil 500 corresponderán a Uruapan, ambas metas anuales. Cada dos meses se pondrán a disposición dos mil 500 espacios de capacitación en Michoacán, hasta llegar a los 15 mil jóvenes capacitados a finales de 2026.

Las y los aprendices reciben capacitación laboral durante un año, un ingreso mensual de 9 mil 582 pesos en 2026 y cuentan con seguro médico del IMSS.

Con el objetivo de ampliar el acceso al programa, la STPS desplegará Oficinas Móviles en las diferentes comunidades rurales y urbanas del estado, con el fin de permitir el registro de las personas jóvenes y las unidades económicas interesadas en participar. Con esta estrategia se han brindado más de 900 atenciones desde noviembre de 2025 y hasta lo que va del mes de enero de 2026.

Asimismo, el próximo 22 de enero se llevará a cabo una feria de empleo en la entidad, para lograr la vinculación entre personas buscadoras de empleo y empresas. En general se tiene previsto la realización de 48 ferias en el estado, con lo que se promueve la inclusión en trabajos formales.