Secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz niega detención; habría sido citada a declarar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 14:19:13
Uruapan, Michoacán, a 10 de enero 2026.- Yesenia “N”, ex secretaria particular del alcalde Carlos Manzo, quien además, ocupa el mismo puesto con Grecia Quiroz, habría sido citada para rendir su declaración ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Uruapan, en el marco de las investigaciones por el asesinato del exalcalde, de acuerdo con fuentes cercanas a la trabajadora del municipio.

Según versiones, una vez que concluyó el proceso de declaración ante las autoridades, la funcionaria fue dejada en libertad, durante la mañana del 10 de enero.

Asimismo, Yesenia “N” compartió una fotografía en redes sociales en la que está acompañada de sus hijos.

“Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”, escribió la secretaría particular de la alcaldesa Quiroz.

Cabe señalar que anteriormente se reportó en el Registro Nacional de Detenciones, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) realizaron el aseguramiento de Yesenia “N”, en la Casa de la Cultura de Uruapan y la pusieron a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

