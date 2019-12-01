Secretaría de la Mujer en Querétaro atendió a mil 258 mujeres en un año; 93% de los casos por violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 13:34:25

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- De octubre de 2024 a octubre de 2025, la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro ha brindado atención a mil 258 mujeres, de los cuales, el 93 por ciento por casos de violencia, seguida de violencia económica con el 55 por ciento del total, violencia física con un 26 por ciento y violencia patrimonial con un 24 por ciento, afirmó Vanesa Garfias Rojas, titular de la dependencia municipal.

Recordó que la dependencia municipal realiza atenciones psicojurídica a mujeres víctimas de violencia de género y las capacita en la implementación de nuevas herramientas preventivas.

Destacó que, además de las atenciones directas, se trabaja en el mapeo de incidencias por delegación, en colaboración con colectivas que han desarrollado aplicaciones para registrar casos de violencia.

“Este esfuerzo busca visibilizar problemáticas como el acoso en el transporte público, considerado prioritario por las organizaciones participantes”.

En el ámbito interno, Garfias Rojas recordó que hace algunos meses se instaló el sistema de atención a casos de acoso y hostigamiento laboral, y actualmente se actualizan los protocolos en coordinación con el órgano interno de control. Como parte de estas acciones, se han impartido conferencias y capacitaciones a todo el funcionariado municipal, con enlaces en cada dependencia para transversalizar la perspectiva de género.

“Nuestro compromiso es erradicar el acoso y hostigamiento, y garantizar que las políticas públicas se construyan con perspectiva de género”.

Aseguró que, aunque no se han registrado casos internos que ameriten reporte formal, el monitoreo y la actualización de protocolos continúan de manera constante para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género en el municipio.