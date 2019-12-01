Secretaría de Gobierno propone dos mesas de trabajo rumbo a las elecciones de 2027

Secretaría de Gobierno propone dos mesas de trabajo rumbo a las elecciones de 2027
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 12:39:48
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Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.— La Secretaría de Gobierno de Michoacán propuso a los órganos electorales instalar dos mesas de trabajo rumbo a la contienda electoral de 2027, informó Raúl Zepeda Villaseñor, titular de la dependencia.

En entrevista, detalló que una mesa estaría enfocada en seguridad y la otra, en la logística y operación de los comicios.

Sobre la elaboración del mapa territorial de riesgos, señaló que el gabinete de seguridad y la Fiscalía, junto con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, presentarán el diagnóstico. Este permitirá clasificar las zonas que requieren atención específica.

“Hemos tenido reuniones con el Instituto, efectivamente con los organismos políticos, con los partidos políticos; aún no instalamos la mesa electoral de gobernabilidad. Yo les he hecho al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral la propuesta de que podamos tener dos mesas: una política, de logística y operación del proceso electoral, y otra exclusiva en materia de seguridad”, explicó.

Añadió que los resultados se conocerán conforme avance el proceso y se definan las candidaturas. “Considero que debería haber una primera mesa en lo general, con todos los partidos, y, si así lo deciden, estaríamos atendiendo a cada uno en lo particular. Entiendo que, por la naturaleza de sus candidatos, podrían tener preocupaciones específicas”, afirmó.

La Secretaría de Gobierno prevé que las dos mesas queden conformadas antes de que concluya el año.

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